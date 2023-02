O nouă serie de cursuri gratuite de matematică pentru BAC și admitere, oferite de Universitatea Politehnica Universitatea Politehnica Timișoara vine in sprijinul elevilor de liceu și in acest an, oferindu-le cursuri gratuite de pregatire la matematica, utile atat pentru cei care doresc sa urmeze una dintre facultațile instituției, cat și pentru pregatirea examenului de bacalaureat. Chiar daca sunt adresate in special potențialilor sai studenți, indiferent de facultatea pentru care opteaza și […] Articolul O noua serie de cursuri gratuite de matematica pentru BAC și admitere, oferite de Universitatea Politehnica a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

- Universitatea Politehnica Timișoara, la fel ca in fiecare an, vine in sprijinul elevilor de liceu, oferindu-le meditații gratuite la matematica. Acestea se vor desfașura in sistem hibrid. In plus, UPT pune gratuit la dispoziția elevilor culegerea de probleme pe care se bazeaza aceste cursuri.

