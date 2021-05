Stiri pe aceeasi tema

- Divorțul momentului in lumea mondena a șocat pe toata lumea! Diana Bișinicu, artista preferata de Gigi Becali, s-ar fi separat de soțul sau, Catalin, cel cu care era impreuna de aproape 10 ani și alaturi de care are o fetița minunata. Cei doi nu au mai fost vazuți impreuna de aproape un an!

- ȘOC! O noua separare in showbiz! Diana Bisinicu ar fi divortat in secret de partenerul ei de viața, Catalin Andrieș, cu care s-a casatorit in urma cu aproape 10 ani. Cei doi au impreuna o fetita, pe nume Rania, in varsta de opt ani. Se pare ca mariajul artistei s-ar... The post ȘOC! A divorțat in secret!…

- Corina Chiriac are 71 de ani și de o buna vreme a disparut de pe micul ecran, nu mai prezinta emisiunea de la Național TV. Artista e fericita cu viața pe care o duce acum. A facut marturisiri despre trecutul ei, dar și de ce a ales sa fie o femeie singura.Corina Chiriac are o cariera de invidiat, de…

- Mai sunt cateva ore pana cand Adrian Mutu va schimba zeci de stari, odata cu raspantia de la Budapesta contra selecționatei Țarilor de Jos. Cu aceasta ocazie, Rodica, mama ”Briliantului”, a dezvaluit ritualul sau dinainte de meciurile fiului. Mama lui Adi Mutu are un ritualul secret inainte de meciurile…

- Bucurie fara margini pentru o artista celebra din showbiz. Vedeta a adus pe lume gemeni, iar totul s-a inintamplat in mare secret. Proaspata mamica a oferit declarații, in exclusivitate, pentru Spynews.

- Prim-ministrul Florin Citu a declarat ca, in urma unei discutii avute luni cu seful Corpului de control al Guvernului, institutia se va autosesiza cu privire la respectarea legislatiei privind publicarea datelor legate de numarul de teste COVID efectuate pe fiecare judet. Citește și: STUDIU…

- In ziua de 25 februarie 2021, in Palatul Patriarhiei din Bucuresti, sub președinția Preafericitului Parinte Patriarh Daniel, s-a desfașurat ședința de lucru a Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane. Sfantul Sinod l-a ales prin vot secret pe Preacuviosul Parinte Arhimandrit Nichifor Horia…

- Angajații din palatul misterios al lui Putin au fost neplacut surprinși de ce au gasit. Cu ce au dat fața-n fața oamenii in cladirea imensa in valoare de 1 miliard de euro? Ce au descoperit angajații in Palatul lui Vladimir Putin? Palatul misterios al lui Vladimir Putin a șocat angajații, iar mai apoi…