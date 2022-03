Stiri pe aceeasi tema

- Noua sedinta CSAT despre invazia Rusiei in Ucraina Ședința CSAT. Foto: Arhiva/ presidency.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - O noua sedinta a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii a fost convocata marti de la ora 12:00 de președintele Klaus Iohannis pentru a discuta despre…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, care va avea loc marti, 1 martie 2022, a anuntat Administratia Prezidentiala. Tema sedintei este situatia agresiunii din Ucraina, si implicatiile asupra tarii noastre precum si gestionarea unui eventual flux masiv…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat, la finalul sedintei Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, ca Romania nu va fi atrasa in conflictul militar din Ucraina, mentionand ca tara noastra este pregatita pentru orice consecinte economice si umanitare pe care le poate genera un conflic de durata.

