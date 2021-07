Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia ”Daruieste viata” a finalizat Sectia ATI modulara de la Spitalul Judetean Piatra Neamt, dupa o investitie de peste 2,7 milioane de euro, realizata din donatii si sponsorizari, potrivit news.ro.Sectia modulara a fost predata, marti, unitatii medicale, urmand a fi demarate procedurile de autorizare…

- De la ultima raportare, la nivel national 37 de persoane au fost infectate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 14.119 de teste RT-PCR si 11.080 teste rapide. In sectiile de Terapie Intensiva sunt internati 67 pacienti. Pana astazi, 2 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.080.860 de cazuri de…

- Eroare umana in cazul TIR-ului de la Spitalul Victor Babeș, acolo unde instalația de oxigen s-a oprit, iar trei pacienți au murit. Doua persoane au fost reținute pentru 24 de ore in cazul tragediei de la Spitalul Victor Babes, dupa ce trei oameni au murit sufocați intr-un TIR de Terapie Intensiva.…

- De la ultima raportare, la nivel national 127 de persoane au fost infectate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 17.359 de teste RT-PCR si 11.052 de teste rapide. In sectiile de Terapie Intensiva sunt internati 236 pacienti. Pana astazi, 12 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.079.657 de cazuri…

- Cel putin 18 persoane au murit intr-un incendiu declansat luni intr-o fabrica de produse chimice din statul Maharashtra din vestul Indiei, a informat politia, relateaza dpa. Incendiul a izbucnit luni dupa-amiaza in unitatea de productie de dezinfectanti a fabricii din districtul Pune. In prezent…

- De la ultima raportare, la nivel national au fost infectate cu Sars-Cov-2 alte 835 persoane, fiind efectuate 22.705 de teste RT-PCR si 11.911 de teste rapide. In sectiile de Terapie Intensiva sunt internati 809 pacienti. Pana astazi, 14 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.070.605 de cazuri…

- Romania a inregistrat, in ultimele 24 de ore, 1.305 cazuri noi de COVID-19, fiind efectuate 37.457 de teste PCR și rapide. Numarul deceselor este insa in creștere fața de ziua precedenta, de la 89 la 104. Totodata, autoritațile anunța ca un deces s-a inregistrat la categoria de varsta 0-9 ani. In ceea…

- Un incendiu uriaș a izbucnit intr-un spital COVID din India, iar cel puțin 18 oameni au murit. Este ultima lovitura dintr-un lung șir care a ingenuncheat sistemul sanitar de acolo. Atenție, urmeaza imagini care va pot afecta emoțional. Potrivit autoritaților, printre victime se numara 16 pacienți bolnavi…