Agenția Servicii Publice (ASP) anunța ca in municipiul Chișinau a fost deschisa Secția de inmatriculare a transportului nr.5 (SIT nr. 5). Secția este amplasata in comuna Trușeni, satul Dumbrava, pe strada Buiucani, 1A, noteaza Noi.md. In cadrul SIT nr.5, solicitanții pot beneficia de servicii de inmatriculare a vehiculelor conform urmatorului program de munca: luni – vineri, in interva