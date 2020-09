O nouă școală din Timișoara trece în scenariul roșu, după ce au fost semnalate cazuri de infectare cu coronavirus Prefectul Liliana Oneț a convocat, astazi, o ședința a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența in cadrul careia s-a luat Hotararea privind schimbarea scenariului pentru desfașurarea cursurilor la Liceul Teologic Penticostal Logos din Timișoara, județul Timiș. „Se suspenda temporar activitațile didactice care presupun prezența fața in fața la Liceul Teologic Penticostal Logos din Timișoara, județul […] Articolul O noua școala din Timișoara trece in scenariul roșu, dupa ce au fost semnalate cazuri de infectare cu coronavirus a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

