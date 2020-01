Biroul Vamal de interior Focșani are un șef nou, Eugen Lefter, numit la finele anului 2019. Noul șef este numit interimar in funcție și il inlocuiește pe Robert Constantin Roșculeț, care a promovat un concurs și a fost angajat ca expert pentru Uniunea Europeana. Pentru o scurta perioada, dupa plecarea lui Roșculeț, conducerea a fost […] Articolul O noua schimbare la conducerea Vamii Focșani; fostul șef, angajat ca expert pentru Uniunea Europeana apare prima data in Monitorul de Vrancea .