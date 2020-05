O nouă scădere a numărului de infectări cu SARS-CoV-2 în România 270 de cazuri noi au fost confirmate in ultimele 24 de ore pe teritoriul Romaniei, in scadere fața de ieri (325). Totalul a ajuns la 14.107 pacienți infectați, dintre care 5.788 vindecați și 858 decedați. In ultimele 24 de ore au fost prelucrate 11.297 de teste. Informațiile complete pe stirioficiale.ro. Pe teritoriul Romaniei au fost confirmate, […] The post O noua scadere a numarului de infectari cu SARS-CoV-2 in Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

