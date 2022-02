Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Cimpeanu: Nici un județ nu a depașit rata de ocupare a paturilor COVID, nu se trece in online. Școala va funcționa in mod normal, joi nefiind nici un județ unde rata de ocupare a paturilor destinate pacienților COVID-19 sa fi depașit 75%, spune...

- Pentru elevii din Timiș urmeaza o noua saptamana de școala cu prezența fizica, intrucat rata de ocupare a paturilor destinate pacienților Covid este sub 75%. Excepție fac școlile din Timișoara inchise din cauza frigului sau a cazurilor numeroase de infecții Covid-19.

- Gradul de ocupare a paturilor destinate pacientilor COVID variaza intre 4% (Mehedinti), 7% (Braila, Covasna si Gorj) si 39% (Suceava), iar in Bucuresti – Ilfov se mentine la 16%, a anuntat miercuri seara ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. Precizarea vine in contextul in care, conform ultimelor reglementari…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat, vineri, ca numarul de cazuri noi internate zilnic din cauza Covid-19 in spitale este 2-2,5%, ceea ce inseamna 200-250, la un numar zilnic momentan de 10.000 de persoane confirmate pozitiv cu Sars-CoV-2. Rafila a spus ca la nivel național gradul de ocupare…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, vineri, ca gradul de ocupare al paturilor COVID la nivel national este 16%, cel mai mult fiind in Suceava, 34%. Ministrul spera ca rata de ocupare de 75%, care ar duce la trecerea in online a scolilor, ”sa fie cat mai intarziata sau deloc”.

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a emis joi seara o hotarare prin care propune noi masuri de organizare a activitații in cadrul unitaților/instituțiilor de invațamant in condiții de siguranța epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2.

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat joi o hotarare prin care schimba modul de trecere la invațamantul online. Școlile nu vor mai funcționa in sistem fizic sau online in funcție de rata de vaccinare in randul cadrelor didactice, ci in funcție de gradul de ocupare a paturilor destinate…

- Mai multe asociații de elevi au solicitat deschiderea scolilor in format fizic doar in localitatile unde incidența cazurilor de Covid-19 este sub 6 la mia de locuitori, nu doar in functie de rata de vaccinare a cadrelor didactice. Elevii considera deficitara masura prin care școala in format fizic va…