- Vaccinarea in mediul rural continua in Timiș. Echipele mobile vor ajunge in mai multe localitați pentru a imuniza persoanele doritoare, dar și persoanele imobilizate la domiciliu care au cerut acest lucru.

- Aproximativ 6.440 de angajați din cadrul a peste 90 de agenți economici din județul Brașov au fost imunizați cu ajutorul echipele mobile de vaccinare. Conform datelor centralizate de Direcția de Sanatate Publica Brașov, echipele mobile de vaccinare au imunizat impotriva COVID-19 un numar de 6.444 de…

- Echipele mobile de vaccinare se vor deplasa și in aceasta saptamana in județ, in mediul rural, dar și la licee și la persoanele imobilizate care le-au cerut ajutorul. Se folosesc serurile Pfizer și Johnson & Johnson.

- Echipele mobile de vaccinare impotriva Covid-19 vor avea, in saptamana 22-27 iunie a.c., urmatorul traseu, comunicat de Direcția de Sanatate Publica Suceava: miercuri, 23 iunie – Dornișoara, comuna Poiana Stampei; joi, 24 iunie – Crucea, Dolhești și Vulturești; vineri, 25 iunie – ...

- Echipele mobile de vaccinare anticovid vor merge saptamana viitoare in noua comune și in orașul Vicovu de Sus. Purtatorul de cuvant al Direcției de Sanatate Publica Suceava, Gabriela Bancila, a anunțat ca luni, 14 iunie, vor fi echipe de vaccinare in comunele Bilca și Putna; marți, 15 iunie – ...

- Persoanele imobilizate sau nedeplasabile din Municipiul Brașov pot solicita in continuare vaccinarea la domiciliu cu ajutorul echipelor mobile. Specialiștii DSP Brașov anunța ca aceste persoane pot suna la numarul de telefon 0774.035.567 intre orele 8.00 – 19.00. Pana in acest moment, prin intermediul…

- In perioada 8-9 mai, in municipiul Bistrița vor funcționa trei fluxuri noi de vaccinare drive-trough, cu serul Pfizer, informeaza Instituția Prefectului Bistrița-Nasaud. Acestea vor fi amenajate in parcarea B1 Retail Park din municipiul Bistrița. „Cetațenii care doresc sa se imunizeze in aceasta campanie…

- Echipele mobile de vaccinare de la Spitalul Militar se vor afla, in cursul zilei de joi, in comunele Costesti si Ciortesti, pentru a vaccina persoanele inscrise in zilele precedente pe listele intocmite de autoritatile locale. Prefectul judetului Iasi, Marian Grigoras, a informat ca vaccinul…