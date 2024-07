Stiri pe aceeasi tema

- O interventie in premiera in Romania a fost realizata de medicii de la Spitalul Clinic de Urgenta „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iasi care au operat pe creier in semiintuneric de o tumora gigant de 10 centimetri un copil de 12 ani, relateaza News.ro.„Echipa medicala, condusa de conf. univ. dr. Lucian Eva,…

- Un barbat in varsta de 58 de ani, din județul Neamț, a primit o șansa noua la viața dupa ce a fost operat cu succes la Spitalul Clinic de Urgența „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași, de o tumora cerebrala gigant, de 10 centimetri, care ii punea viața in pericol

- Neurochirurgii dijn cadrul Spitalului Clinic de Urgența „Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iași i-au redat vederea unui tanar de 14 ani dupa ce l-au operat de o tumora gigant orbitara de 8 centimetri. Andrei, un adolescent de doar 14 ani, a trait cu umbra unei tumori orbitare timp de cinci ani. O povara pe…

