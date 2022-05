O nouă rută logistică. Primele exporturi de cereale din Ucraina ajung la Galați cu TIR-urile Pana la reconstruirea celor 4-5 km de cale ferata cu ecartament lat care sa faciliteze circulația trenurilor cu cereale din Ucraina pana in porturile din Galați, in care cerealele pot fi incarcate in nave maritime cu care sa fie transportate catre porturile de destinație, cerealele sunt transportate la Galați cu TIR-urile. Aceasta ruta logistica salveaza oarecum situația, pentru ca deși a trecut o luna de la demararea operațiunii de reconstruire a celor 4 km de cale ferata cu ecartament lat de la Galați, CFR Infrastructura nu a reușit inca sa gaseasca o firma care sa efectueze lucrarile. Deși… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

