- Turcia a acuzat marti ca „mai multe tari membre ale NATO” doresc sa prelungeasca razboiul din Ucraina si „sa saboteze” acordul dintre Moscova si Kiev privind exportul cerealelor ucrainene si a ingrasamintelor rusesti, fara sa mentioneze insa vreun nume, relateaza Agerpres citand EFE. „Exista in Occident…

- Centrul Comun de Coordonare din Turcia, care monitorizeaza implementarea acordului, a estimat cantitatea totala de cereale si produse alimentare exportate din trei porturi ucrainene de la Marea Neagra, de cand a fost incheiat acordul, la 721.449 de tone. Exporturile de cereale ale Ucrainei au scazut…

- Alte sase nave au primit autorizatia de a trece prin coridorul maritim umanitar din Marea Neagra, potrivit unui comunicat publicat de Centrul Comun de Coordonare (JCC), sustinut de ONU, relateaza The Guardian, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Centrul de coordonare comun (CCC) insarcinat cu controlul exporturilor de cereale ucrainene prin Marea Neagra a fost inaugurat miercuri la Istanbul, conform acordurilor semnate pe 22 iulie, transmite AFP.

- Centrul comun de coordonare de la Istanbul pe problema exportului de cereale din Ucraina va fi condus de un amiral turc, informeaza ziarul Turkiye. Se observa ca Centrul Comun de Coordonare, care va fi creat la Universitatea Naționala de Aparare din Istanbul, va include 20 de persoane. Printre aceștia…

- In portul ucrainean Ismail, soferii de camioane stau la coada cu camioanele pline cu cereale, in timp ce pe celalalt mal al Dunarii, in Romania, asteapta navele care sa duca aceste cereale in porturile de la Marea Neagra, transmite AFP.