Secretarul de stat pentru politica de aparare, planificare și relații internaționale, Simona Cojocaru, a efectuat, in perioada 20 – 22 iunie, o vizita de lucru la Washington DC, unde a reprezentat Ministerul Apararii Naționale la cea de-a IX-a sesiune a Dialogului Strategic Romania – Statele Unite. Din formatul coordonat de Ministerul Afacerilor Externe fac parte […] The post O noua runda din Dialogul Strategic Romania – Statele Unite appeared first on Puterea.ro .