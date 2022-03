O nouă rundă de negocieri ucraineano-rusă va avea loc luni Ucrainenii anunta pentru maine a treia runda de negocieri cu rusii, dupa ce intelegerea anterioara de deschidere a unor culoare umanitare a esuat. Partile s-au acuzat reciproc de incalcarea incetarii focului, care ar fi permis civililor sa paraseasca orasele Mariupol si Volnovaha, puternic bombardate de fortele Rusiei. Situatia de securitate continua sa ramana instabila in regiunea Kievului, dupa ce Armata rusa a bombardat tinte civile in localitatea Jitomir. Scoala numarul 25 a fost lovita de o bomba lansata intr-un raid aerian. Cladirea se afla la 300 de metri de sediul administratiei regionale,… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

