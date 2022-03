Stiri pe aceeasi tema

- O sesiune de negocieri prin videoconferința intre Rusia și Ucraina va avea loc luni, 14 martie, a confirmat duminica seara Mihailo Podoliak, negociator și consilier al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. „Luni va avea loc o sesiune de negocieri pentru a rezuma rezultatele preliminare” ale discuțiilor,…

- Cetațenii ucraineni care colaboreaza cu ocupanții ruși vor fi uciși, a avertizat președintele Volodimir Zelenski. Președintele Ucrainei ar fi transmis aceasta amenințare intr-un mesaj video preluat de presa occidentala. Șeful statului a avertizat ca acei cetațeni ai Ucrainei care accepta oferte de colaborare…

- In ultimele 13 zile, in Romania au intrat in total 291.081 de refugiați ucraineni si au iesit 208.863, potrivit anunțului facut marți, 8 martie, de Poliția de Frontiera. Practic, aproximativ 82.000 de refugiați se afla acum pe teritoriul Romaniei.In ultimele 24 de ore, la nivel national, prin toate…

- A treia runda de negocieri ruso-ucrainene desfasurate dupa ce Rusia a lansat cu 12 zile in urma o invazie asupra Ucrainei s-a incheiat luni seara cu mici progrese privind logistica si evacuarea civililor, fara a se reusi obtinerea unor intelegeri mai largi, potrivit unui negociator ucrainean, transmite…

- Astazi va avea loc a treia runda de negocieri dintre Ucraina și Rusia. Ea va incepe la ora 16:00. Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina cu referire la un mesaj pe Twitter al consilierului șefului Biroului Președintelui Ucrainei, Mihail Podoleak. "Negocierile cu Federația Rusa. Runda a treia. Inceputul…

- Razboi in Ucraina, ziua 11. Evacuarea civililor din orasul Mariupol, oras devastat de bombardamente a inceput. Negocierile dintre Ucraina si Rusia, programate pentru acest weekend, au fost amanate, in timp ce presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a amenint

- Ambasadorul Rusiei la ONU, Gennadi Gatilov, a declarat, vineri, ca este o idee buna ca ministrii din Rusia si Ucraina sa discute saptamana viitoare, in Turcia, relateaza bbc.com. Mihailo Polodiak, emisarul lui Volodimir Zelenski, spune ca a treia runda de negocieri ar putea avea loc in acest weekend.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a exprimat speranța ca acțiunile militare din Ucraina nu vor dura mult, relateaza Reuters. „Vreau sa cred ca razboiul nu va dura mult”, a spus liderul ucrainean. Negocierile privind incetarea focului pot incepe numai dupa ce Rusia inceteaza sa atace orașele…