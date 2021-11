Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, care este si ministru interimar al Muncii, a declarat ca PNL nu poate face o majoritate cu USR, mai ales având în vedere votul pentru functia de presedinte al Camerei Deputatilor unde a fost ales social-democratul Sorin Grindeanu. Turcan a mai afirmat…

- Florin Cîțu l-a sunat luni seara pe președintele USR, Dacian Cioloș, și au stabilit ca vor avea o prima runda de discuții chiar de azi. Potrivit surselor HotNews.ro, premierul interimar l-a sunat luni seara, dupa ședința PNL, pe Marcel Ciolacu pentru a stabili o întâlnire pentru negocieri…

- Premierul interimar Florin Cîțu l-a sunat luni seara, dupa ședința PNL, pe Marcel Ciolacu pentru a stabili o întâlnire pentru negocieri cu PSD, potrivit surselor HotNews.ro. Însa, Marcel Ciolacu l-a refuzat spunând ca ”are agenda încarcata” și ca-l va…

- Parlamentul s-a reunit astazi de la ora 10.00 pentru votul de investire a Cabinetului propus de Dacian Cioloș. Șansele ca Guvernul USR sa treaca sunt aproape nule, prefigurandu-se cel mai mic numar de voturi inregistrat de un premier desemnat, in condițiile in care Cioloș se bazeaza doar pe voturile…

- Dacian Cioloș, desemnat de președintele Klaus Iohannis drept candidat la funcția de premier, are nevoie de 234 de voturi în Parlament peentru a-și trece guvernul. USR are doar 80 de parlamentari, iar atât PNL și UDMR, cât și PSD și AUR au anunțat, în primele ore de la anunțul…

- Motiunea de cenzura initiata de PSD a trecut marți de votul Parlamentului, iar Guvernul Cițu e demis. Sorin Grindeanu și George Simion, care au transmis LIVE numaratoarea bilelor de vot, au anunțat ca au fost 281 de voturi pentru debarcarea guvernului. Pentru a fi adoptata motiunea trebuia sa intruneasca…

- USR PLUS dorește garanții pentu a a se reintoarce la guvernare. Mai ales ca Dacian Cioloș și Dan Barna susțin, in continuare, ca aceasta coaliție USR-PLUS-PNL-UDMR ar trebui sa ramana. Cei doi atrag atenția insa ca pentru ramanerea coaliției trebuie continuate reformele.In plus, Liderii USR-PLUS ar…

- Co-presedintele AUR, deputatul George Simion, s-a aratat nemultumit de absenta a trei reprezentanti ai PSD de la sedinta Birourilor permanente reunite ale Parlamentului, unde ar fi trebuit stabilit calendarul dezbaterii motiunii de cenzura depuse vineri noaptea de parlamentarii AUR si USR PLUS, si care…