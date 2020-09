Stiri pe aceeasi tema

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca in perioada 12 septembrie (ora 08:00) - 13 septembrie (ora 08:00) 2020, va fi suspendat traficul rutier pe strada N. Testemițanu, in perimetrul str. Grenoble - str. Constantin Virnav, sectorul Centru. Masura este luata in legatura cu desfașurarea lucrarilor…

- S.C. CORAL IMPEX S.R.L., cu sediul social in Mun. Ploiesti, Str. Penes Curcanu, nr. 8, bl. 151C, ap. 10, reprezentata prin Director General Badea Alexandru, va aduce la cunostinta ca in perioada 09 - 22 septembrie 2020 se vor executa servicii de dezinsectie pe suprafata domeniului public al Municipiului…

- Primaria din Radauți a anunțat ca va efectua in municipiu o dezinsecție prin pulverizare aeriana, cu ajutorul unui elicopter specializat, pentru combaterea țanțarilor, muștelor și a insectelor taratoare, in perimetrul municipiului. Purtatorul de cuvant al Primariei Radauți, Bianca Cepil, a precizat…

- 21/07/2020 Societatea DDD INSECTO SRL informeaza populația municipiului Turda despre operațiunile de dezinsecție care se vor efectua pe domeniul public Primaria Turda efectueaza in perioada 21- 29

- Tratamentele aeriene se aplica dimineata intre orele 5- 9,30 și seara de la orele 17 la 21, iar tratamentele terestre intre orele 21- 5 , pe timpul nopții... The post Dezinsecție aeriana și terestra in Timisoara, in perioada 12 – 31 iulie appeared first on Renasterea banateana .

- In perioada 7-15 iulie 2020, Primaria Municipiului Zalau, prin SC Coral Impex SRL, efectueaza tratamente de dezinsecție pe domeniul privat (scari de bloc) și domeniul public și privat (gospodarii individuale) de pe raza municipiului Zalau.Pentru eficiența, acțiunea va fi desfașurata in intervalul orar…

- CARANSEBEȘ – Dar doar terestra, dupa cum i-a anunțat primarul Felix Borcean pe consilierii locali, pentru ca cea aeriana nu ar avea efectul scontat! La finalul ședinței Consiliului Local, liberalul Filip Strejariu l-a intrebat pe primarul Felix Borcean daca in aceasta vara municipalitatea are in plan…