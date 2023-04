Stiri pe aceeasi tema

- La Parlament a avut loc consultari publice asupra proiectului de lege privind Serviciul de Informații și Securitate (SIS). La evenimentul organizat de Comisia securitate naționala, aparare și ordine publica au participat deputați, reprezentanți ai SIS, ai Procuraturii Anticorupție, ai Ministerului Apararii…

- Comisia securitate naționala, aparare și ordine publica organizeaza consultari publice asupra PROIECTULUI de lege privind Serviciul de Informații și Securitate (SIS). Evenimentul va avea loc la data de 10 aprilie, la ora 11:00, in sala Europa. In cadrul ședinței vor fi consultate normele din articolele…

- Bașcanul Gagauziei din Republica Moldova, Irina Vlah, s-a aratat indignata de faptul ca ofițerii Serviciului de Informații și Securitate au posibilitatea de a deține mai multe cetațenii. In cadrul ședinței de azi a Guvernului de la Chișinau, ea a menționat ca in aceste circumstanțe, ofițerii SIS ar…

- Comisia de la Veneția a analizat noul pachet legislativ din R. Moldova prin care autoritațile de la Chișinau vor sa intareasca Serviciul de Informații și Securitate (SIS). Printre principalele observații ale comisiei sint: riscul ca șeful SIS sa fie subordonat politic și faptul ca instituției i se acorda…

- Pe parcursul anului 2022, in adresa Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova au parvenit 923 petiții. Din numarul total, 572 petiții au fost adresate de catre persoane fizice, 296 - de catre persoane juridice, 13 - colective și 42 - petiții anonime, anunța instituția. Printre cele…

- Senatorul rus Andriy Klimov a lansat o amenințare la adresa Maiei Sandu, dupa ce președintele Republicii Moldova a vorbit despre apropierea de NATO. Senatorul a comentat pe Telegram declarația Maiei Sandu despre posibila intrare in alianța militara NATO și a intrebat daca președintele moldovean este…

- Consiliul Uniunii Avocaților din R. Moldova iși exprima, prin intermediul unui apel public , „profunda ingrijorare” privind activitatea Serviciului de Informații și Securitate (SIS) in legatura cu includerea avocaților Aureliu Colenco și Iulian Balan in lista persoanelor in privința carora exista suspiciuni…

- Un raport al Serviciului protecție interna și anticorupție (SPIA) al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) ar scoate in vileag faradelegi grave la care ar fi fost supuse mai multe persoane, in anul 2018, carora le-ar fi fost lezate demnitatea și dreptul la viața privata prin filari ilegale, prin montare…