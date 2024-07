Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea britanica de tenis Emma Raducanu, clasata pe locul 168 mondial, a reușit sa se califice in optimile de finala ale turneului WTA 500 de la Eastbourne, Marea Britanie. Intr-un meci dominant, Raducanu a invins-o pe americanca Sloane Stephens (locul 45 WTA) in doua seturi, 6-4, 6-0. Emma, care…

- Jucatoarele romane de tenis Georgia Andreea Craciun si Maia Ilinca Burcescu s-au calificat, marti, in optimile de finala ale turneului ITF de la Bucuresti, Irina Begu Trophy, dotat cu premii totale de 15.000 de dolari si gazduit de Centrul National de Tenis din Capitala, informeaza AGERPRES.

- Jucatoarea de tenis Irina Begu s-a calificat cu usurinta in optimile de finala ale turneului WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 4.791.105 euro, dupa ce a invins-o pe belgianca Elise Mertens cu 6-0, 6-2.

- Jucatoarea de tenis Irina Begu s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 4.791.105 euro, dupa ce a invins-o pe belgianca Elise Mertens cu 6-0, 6-2.

- Jucatoarea de tenis Irina Begu s-a calificat cu usurinta in optimile de finala ale turneului WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 4.791.105 euro, dupa ce a invins-o pe belgianca Elise Mertens cu 6-0, 6-2, conform Agerpres.

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea s a calificat, sambata, in optimile de finala ale turneului WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 4.791.105 euro, dupa ce a invins o pe cehoaica Marketa Vondrousova, a sasea favorita, cu 7 6 7 1 , 6 3.Sorana Cirstea 34 ani, 32 WTA , cap de serie numarul…

- Poloneza Iga Swiatek, numarul unu mondial al tenisului feminin, a trecut sambata in doua seturi de jucatoarea kazaha Iulia Putinteva, 6-3, 6-4, si s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 4.791.105 euro, pe care l-a castigat in 2021 si 2022, conform…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Bara s-a calificat, miercuri, in optimile de finala ale turneului ITF de la Oeiras (Portugalia), dotat cu premii totale de 100.000 de dolari, dupa ce a invins-o pe australianca Priscilla Hon cu 7-6 (7/5), 2-6, 6-3, informeaza AGERPRES.