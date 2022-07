Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer cu 8 clase, dar aflat la volanul unui Porsche, a fost oprit pe Independentei conducand fara permis. Politistii au oprit pe 8 martie anul trecut automobilul condus de Ionut Marcel si care se indrepta spre spitalul CFR intrucat soferul nu purta centura de siguranta. La solicitarea politistilor,…

- O femeie de 29 de ani a dat examenul pentru permisul de conducere de 150 de ori sub identitatea altor persoane. Ce i s-a intamplat, la scurt timp dupa ce au aflat autoritațile. Inderjeet Kaur a incalcat legea pentru bani.

- Astazi, 6 iulie 2022, in jurul orei 01.00, polițiștii de ordine publica din Campeni au depistat un barbat de 34 de ani, din comuna Ciuruleasa, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Garii din Campeni, avand permisul de conducere suspendat. Fața de conducatorul auto, cercetarile sunt continuate…

- Duminica, 12 iunie 2022, in jurul orei 14.50, polițiștii rutieri din Abrud au depistat un tanar de 20 de ani, din municipiul Hunedoara, in timp ce conducea un autoturism, pe raza orașului Abrud, avand permisul de conducere suspendat. Fața de conducatorul auto, cercetarile sunt continuate sub aspectul…

- La data de 6 iunie 2022, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos au intocmit dosar penal, pentru conducere cu permisul suspendat, fața de un barbat, de 53 de ani, din Alba Iulia. Acesta a fost depistat in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei Ciugud, cu viteza peste limita legala,…

- Politistii prahoveni au prins un barbat care a urcat la volan beat si avand permisul de conducere anulat, pe numele sau fiind deschis acum un dosar de cercetare penala, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- La data de 15 aprilie 2022, polițiștii rutieri din Sebeș au depistat un barbat de 68 de ani, din comuna Daia Romana, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Augustin Bena din Sebeș, avand permisul de conducere suspendat. Fața de barbat, cercetarile sunt continuate sub aspectul savarșirii infracțiunii…