O nouă reuniune de urgență pe tema crizei ucrainene. Mutarea pe care o pregătește Rusia ​​Consiliul de Securitate al ONU se întrunește luni pe tema crizei ucrainene, fiind de așteptat ca Rusia sa împiedice desfasurarea ședintei. Întâlnirea, prima de la izbucnirea crizei, a fost convocata la solicitarea Washingtonului care, împreuna cu aliații sai din NATO, își intensifica eforturile pentru a descuraja Moscova sa invadeze Ucraina, pregatind în același timp noi sancțiuni.



Confruntat cu amenințarea unei invazii, Kievul a cerut duminica Rusiei sa-și retraga trupele masate de-a lungul graniței dintre cele doua țari și sa continue dialogul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Europa trebuie sa-și diversifice aprovizionarea cu energie, a declarat duminica șeful NATO, in timp ce Marea Britanie a avertizat ca este „foarte probabil” ca Rusia , cel mai mare furnizor de gaze naturale al continentului, sa incerce sa invadeze Ucraina, scrie Reuters. Rusia a adunat aproximativ 120.000…

- Tensiunile tot mai mari dintre Rusia și Occident ridica perspectiva unui nou val de sancțiuni împotriva Moscovei, posibil cele mai dure de pâna acum, în cazul în care Vladimir Putin decide sa atace Ucraina, relateaza Reuters.Senatorii democrați din Congresul de la Washington…

- Președintele Rusiei a transmis acest mesaj in alocuțiunea tradiționala de la final de an, care are loc la o zi dupa o convorbire telefonica cu omologul sau american, Joe Biden, in contextul tensiunilor din estul Ucrainei, relateaza AFP, potrivit Agerpres . ”Am aparat in mod ferm si constant interesele…

- Nord Stream 2, finalizat in septembrie, dar care asteapta aprobarea de reglementare din partea Germaniei si a Uniunii Europene, se confrunta cu rezistenta Statelor Unite si a mai multor tari, inclusiv Polonia si Ucraina, care spun ca va creste influenta Rusiei asupra Europei. Conducta era programata…

- Rusia se confrunta cu consecințe de proporții și costuri grave daca președintele Vladimir Putin ataca Ucraina, a avertizat duminica Grupul celor Șapte într-o declarație. Totodata, ministrul britanic de externe Liz Truss, a carui țara prezideaza în prezent grupul marilor puteri, Iranul are…

- Presedintele rus Vladimir Putin a numit marti extinderea infrastructurii militare a NATO in Ucraina drept „o linie rosie” pe care el spera sa nu fie depasita, exprimandu-si in acelasi timp ingrijorarea cu privire la exercitiile militare care au loc langa granitele Rusiei, informeaza Reuters, transmite…

- Presedintele rus Vladimir Putin a numit marti extinderea infrastructurii militare a NATO în Ucraina drept „o linie rosie” despre care el spera sa nu fie depasita, exprimându-si în acelasi timp îngrijorarea cu privire la exercitiile militare care au loc lânga…

- Presedintele rus Vladimir Putin a numit marti extinderea infrastructurii militare a NATO în Ucraina drept „o linie rosie” pe care el spera sa nu fie depasita, exprimându-si în acelasi timp îngrijorarea cu privire la exercitiile militare care au loc lânga granitele…