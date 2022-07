Stiri pe aceeasi tema

- Ilie Poenaru, antronul de la UTA, a vorbit despre regula impusa de ministrul Sportului Eduard Novak de a impune obligativitatea unei ponderi de cel puțin 40% a sportivilor romani in toate competițiile naționale intercluburi. UTA ar fi cea mai afectata echipa de aceasta regula. GSP. ...

- Președintele Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii, Asztalos Csaba, susține ca ordinul ministrului Sportului, Eduard Novak, prin care propune o participare de minimum 40% a sportivilor romani, din totalul de sportivi participanti la competitiile sportive nationale oficiale, in sporturile…

- Federatia Romana de Fotbal urmeaza sa analizeze impactul obligativitatii unei ponderi de 40% a jucatorilor romani asupra competitiilor fotbalistice si solicita textul ordinului ministrului Sportului, Eduard Novak, inainte de publicarea in Monitorul Oficial, se mentioneaza pe site-ul FRF.

- Csaba Asztalos, președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), a comentat decizia luata de ministrul Sportului, Eduard Novak, de a impune obligativitatea unei ponderi de cel puțin 40% a sportivilor romani in toate competițiile intercluburi. ...

- Ministrul Sportului, Eduard Novak, a semnat un ordin care stabileste obligativitatea unei ponderi de participare de minimum 40% a sportivilor romani, din totalul de sportivi participanti. la competitiile sportive nationale oficiale, in sporturile de echipa.

- Daca ultimele zile din iunie se parea ca prima saptamana a lunii iulie va fi una a remanierii, asa cum promitea primul ministru Nicolae Ciuca, iata ca “pedeapsa” se amana. Toti ministri cabinetului Ciuca au luat nota de trecere. Promovare de suta la suta. Dar asta, a tinut sa precizeze premierul, dupa…

- Presedintele PNL, prim-ministrul Nicolae Ciuca, a anuntat, luni seara, ca in coalitia de guvernare s-a decis sa nu se ia deocamdata masura amanarii platii ratelor la banci. ‘Este o masura pe care am discutat-o cu ministrul de Finante. In acest moment, datele pe care am reusit sa le analizam ne-au dus…

- Presedintele PNL, prim ministrul Nicolae Ciuca, a anuntat, luni seara, 11 aprilie, ca in coalitia de guvernare s a decis sa nu se ia deocamdata masura amanarii platii ratelor la banci."Este o masura pe care am discutat o cu ministrul de Finante. In acest moment, datele pe care am reusit sa le analizam…