Prima recalculare a pensiilor ar trebui sa fie finalizata cel tarziu pana la data de 1 septembrie, urmand ca a doua recalculare sa aiba loc ulterior. Aceasta a doua recalculare va aduce beneficii seniorilor care, pana in prezent, au primit prime, sporuri sau diverse bonusuri care nu au fost incluse in calculele anterioare. Astfel, persoanele care au avut venituri suplimentare vor vedea aceste sume recunoscute și incluse in recalcularea pensiilor lor.