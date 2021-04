Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, in Timiș s-au administrat 3.385 vaccinuri: 350 Moderna, 65 AstraZeneca și 2.970 Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 53 vaccinuri. In cadrul etapei a II-a de vaccinare, s-au administrat 1.646 vaccinuri. In cadrul etapei a III-a de…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 3.037 vaccinuri: 270 Moderna, 55 AstraZeneca și 2.712 Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 59 vaccinuri. In cadrul etapei a II-a de vaccinare s-au administrat 1.445 vaccinuri. De asemenea, in cadrul etapei…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 3.067 vaccinuri: 267 Moderna, 70 AstraZeneca și 2.730 de la Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 67 vaccinuri. In cadrul etapei a II-a de vaccinare s-au administrat 1.420 vaccinuri. De asemenea, in cadrul…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 3.033 vaccinuri: 290 Moderna, 97 AstraZeneca și 2.646 Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 61 vaccinuri. In cadrul etapei a II-a de vaccinare s-au administrat 1.509 vaccinuri. In cadrul etapei a III-a de…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 1.098 de vaccinuri (80 Moderna), (598 AstraZeneca), restul Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-a administrat un numar de 91 vaccinuri. De asemenea, in cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19, s-au administrat…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 1.647 de vaccinuri (0 Moderna, 567 AstraZeneca). Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 131 de vaccinuri. In cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19, in Timiș, s-au administrat 1.516 vaccinuri. Dintre…

- Ziarul Unirea Prima reacție adversa rara, in urma vaccinarii anti-Covid, in Romania. O femeie de 32 de ani a manifestat paralizie faciala temporara A fost depistata prima reacție adversa rara, in Romania, la vaccinul Pfizer. O doctorița in varsta de 32 de ani din Valcea care s-a vaccinat a manifestat…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 888 de vaccinuri. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 586 vaccinuri, 566 doze de rapel. De asemenea, in cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19, in județ s-au administrat 302 vaccinuri. Potrivit DSP…