- Mesajul lui Lionel Messi, dupa ce a bifat meciul 1000 in cariera, a fost unul special. Starul argentinian a atins o borna fabuloasa și a sarbatorit așa cum se cuvine alaturi de fanii sai din mediul online. Messi s-a aratat extrem de entuziasmat de pragul pe care l-a atins in cariera sa extraordinara.…

- Prima reactie a lui Mircea Lucescu dupa problemele grave din cantonamentul lui Dinamo Kiev a venit. Fotbalistii lui Dinamo Kiev au incercat sa se adaposteasca de rachetele rusesti din Ucraina si au alunecat pe gheata. Il Luce nu a fost afectat direct de cele intamplate, dar a fost chinuit de lipsa de…

- Fotografia geniala cu Cristiano Ronaldo și Lionel Messi este a 3-a cea mai apreciata din istoria Instagramului. Cei doi super-fotbaliști au fost protagoniștii unei imagini care a „detonat” internetul. Ronaldo și Messi au fost fotografiați in timp ce jucau o partida de șah pe un geamantan, in cadrul…

- Robert Lewandowski a rabufnit la conferința de presa, cand a fost intrebat despre Lionel Messi. Starul polonez și-a pierdut rabdarea inainte de startul Cupei Mondiale din Qatar. Un jurnalist l-a intrebat despre presupusul dialog pe care l-a avut cu Messi, dupa gala Balonului de Aur din 2021. Messi a…

- Lionel Messi nu a stat pe ganduri atunci cand a fost intrebat despre cel mai bun antrenor pe care l-a avut in cariera sa. Starul de la PSG a oferit imediat raspunsul, și a rostit un singur nume: Pep Guardiola. Lionel Messi și Pep Guardiola au lucrat impreuna la Barcelona, timp de patru sezoane, intre…

- Sergio Aguero a spus ca prietenul sau Lionel Messi era sigur ca iși va prelungi contractul cu Barcelona. „La Pulga” era atat de entuziasmat sa semneze cu echipa visurilor sale incat avea in vestiarul echipei naționale un tricou al catalanilor. Lionel Messi a plecat de la Barcelona in august 2021, dupa…

- Lionel Messi a reușit o dubla de senzație in doar 3 minute, pentru istorie, in Argentina – Jamaica, meci in care a fost introdus pe teren in minutul 56. ”E ca Federer”, susține selecționerul ”Pumelor”, Lionel Scaloni. Messi a transformat un amical banal cu Jamaica intr-un show total. A marcat mai intai…

- Lionel Messi a facut o reverenta in fata lui Kylian Mbappe in ultimul interviu acordat. Superstarul argentinian crede ca internationalul francez ii va calca pe urme si va fi unul dintre cei mai buni jucatori din lume in viitorul apropiat. In varsta de 23 de ani, Kylian Mbappe este cel mai bine cotat…