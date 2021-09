Stiri pe aceeasi tema

- S-au scurs din ani de zile de cand intreaga țara afla oripilata de crimele de Caracal, comise, spun anchetatorii, de Gheorghe Dinca, un varstnic care facea taxi ilegal și care a rapit și ucis doua fete. La doi ani de zile, cazul e inca in tribunale, fara o sentința. Dovada ca in Romania nu s-a schimbat…

- Soferul buzoian care a evitat un accident in judetul Galati printr-o manevra in urma careia si-a avariat camionul si a distrus un gard si un stalp de iluminat, salvand insa viata unei femei de 90 de ani care a aparut brusc pe șosea, a fost premiat marti, 31 august, de politistii buzoieni. Georgian Dinu…

- Polițiștii au descins duminica la mai multe persoane banuite ca fac parte dintr-o grupare de traficanți de droguri. Șapte percheziții au avut loc simultan in in judetele Prahova, Mehedinti si Timis. A fost descoperita o cultura de cannabis cu peste 200 de plante, iar 13 persoane au fost conduse la audieri.…

- O femeie in varsta de 36 de ani a fost gasita moarta, miercuri, intr-o casa din municipiul Arad. Din primele informații, femeia este moarta de mai multa vreme. Politistii fac cercetari la aceasta ora. Femeia ar fi fost gasita intr-o poziție nefireasca, iar pe corp ar prezenta urme ale unei posibile…

- Mai mulți craioveni care și-au aruncat gunoiul in spațiile publice, au fost amendați de Poliția Locala, care i-a identificat dupa bonurile și facturile gasite in pungile cu resturi menajere. ”Aruncarea gunoiului la intamplare, pe domeniul public – duce la suportarea consecințelor. Mai multe persoane…

- Politista este din București și a fost gasita fara suflare langa blocul in care locuiește, in Sectorul 3. Avea 51 de ani și lucra de circa 8 ani in cadrul Directiei Generale Anticoruptie. Polițista s-ar fi aruncat in gol de la etaj. ”In aceasta dimineața, prin apel 112 Direcția Generala de Politie a…

- O femeie de 37 de ani a cazut miercuri dimineața de la etajul 7 al unui bloc din cartierul Intre Lacuri din Cluj-Napoca, anunța ISU Cluj. Incidentul a avut loc in jurul orei 5.30. Politia face cercetari pentru a stabili daca este vorba despre o sinucidere sau nu, potrivit Ziua de Cluj. Polițiștii din…

- Polițiști romani și carabinierii din Bergamo au descins, miercuri, la adrese din județele Iași și Suceava pentru a obtine probe si de a indeplini procedura de sechestru asigurator cu privire la mai multe imobile intr-un dosar de trafic de persoane si spalare de bani. Polițiștii de combatere a criminalitații…