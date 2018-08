Stiri pe aceeasi tema

- Melani Șerban, o copila in varsta de 11 ani din Brașov, a caștigat cea de-a șasea ediție „Next Star", calificandu-se direct in marea finala a celui de-al noualea sezon, dupa ce a impresionat cu o interpretare de excepție.

- Sezonul estival 2018 se anunta a fi cel mai bun din ultimii ani, insa dincolo de numarul mare de turisti, de aglomeratia de pe litoral, de cresterea calitatii serviciilor hoteliere, turismul romanesc infrunta o serie de provocari. Cateva sute de agentii și turoperatori si-au inchis portile in ultimii…

- Ministerul Culturii si Identitatii Nationale (MCIN) a lansat miercuri programul Ro-Cultura, de finantare a sectorului cultural din Romania, realizata prin Granturile SEE (spatiul economic european) 2014-2021.

- Froala Labs, un start-up fondat in 2014 de programatorii Stefan si Diana Neculai, care a construit un produs cu care a ajuns lider la nivel global, cu peste 6.000 de clienti in peste 100 de tari, printre care se numara si gigantii Apple si Samsung, a fost achizitionata integral, intr-o tranzactie ce…

- BMC Truck & Bus a castigat licitatia de la Ploiesti pentru achizitia a 50 de autobuze, valoarea contractului fiind estimata la 41 milioane de lei (9 milioane de euro). Acesta este cel mai mare contract castigat pana acum de catre producatorul de autobuze din comuna ifloveana Ciorogarla. Articolul…

- Jucatoarea Matilde Jorge (Portugalia) a castigat cea de a VII-a editie a Dr. Oetker Trophy, dupa ce a invins in finala, cu scorul de 6-4, 1-6, 6-2, pe Aleksandra Simeva (Macedonia). “Amandoua am meritat sa castigam, dar eu am reusit si sunt fericita pentru asta. Vreau sa multumesc antrenorului, colegilor…

- SCM Craiova a produs una dintre marile surprize din istoria recenta a handbalului feminin european. Oltencele au invins echipa norvegiana Vipers Kristiansand, scor 30-25, in returul finalei Cupei EHF

- Participarea formatiei SCM Craiova in finala Cupei EHF la handbal feminin reprezinta un moment istoric pentru handbalul romanesc, iar echipa este indreptatita sa castige trofeul, pentru ca a muncit foarte mult, a afirmat antrenorul George Burcea. In mansa intai a finalei, SCM Craiova a fost invinsa…