O nouă provocare periculoasă a apărut pe TikTok. De data aceasta, din România Platforma de socializare TikTok este mediul online cel mai apreciat de adolescenți. Pentru a face parte dintr-o comunitate definita cu hashtag, creatorii de conținut au lansat moda provocarilor – challenge. In cadrul acestor challenge-uri, utilizatorii se incurajeaza intre ei sa faca lucruri similare, concurand pentru comentarii și aprecieri. Uneori aceste challenge-uri presupun dansuri amuzante sau videoclipuri cu acțiuni inofensive, alteori gesturi ricante care, in scurta istorie de pana acum a platformei, au dus la ranirea grava a participanților și chiar la deces. Cea mai recenta provocare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In mijlocul atmosferei festive din Parcul Tudor Arghezi, din Sectorul 4 al Bucureștiului, targul „Poftim, din Romania!” a deschis porțile catre o experiența culinara diversificata, oferind vizitatorilor șansa de a se bucura de deliciile tradiționale romanești. Cu toate acestea, in ziua de 1 decembrie,…

- Vineri, 1 decembrie 2023, de la ora 10.00, careienii sunt invitați pe platoul din fața Monumentului Ostașului Roman din Carei, unde va avea loc un eveniment omagial dedicat Zilei Naționale a Romaniei, care va cuprinde: intonarea Imnului Național al Romaniei, Te Deum dedicat Zilei Naționale a Romaniei…

- Managerul General al STADA Romania, Mihai Fugarevici, a deschis cea de-a doua parte a conferinței „Infrastructura de sanatate și finanțarea serviciilor medicale – Dilema. Provocare. Noua abordare", susținuta joi, 23 noiembrie, la Europa BallRoom din Targu Mureș. Cea de-a doua parte a conferinței, in…

- Iașiul a gazduit, in perioada 16 – 19 noiembrie, Turneul Internațional la tir sportiv la care au participat aproximativ 200 de sportivi din Ucraina, Bulgaria, Republica Moldova și Romania. Intre concurenți s-au aflat și tragatorii de la CS Unirea – CSM Focșani 2007 care au obținut doua medalii de aur…

- Cazul medicilor de la „Marius Nasta”, acuzați ca ar fi luat mita de la pacienți, redeschide subiectul fierbinte al banilor pe care oamenii suferinzi din Romania trebuie sa-i plateasca pentru a-și recapata sanatatea. Intr-un clasament realizat cu ajutorul agregate de platforma Graphs.ro, pe baza informațiilor…

- La fiecare ediție, Festivalul Internațional George Enescu aduce in Piața Festivalului concerte de muzicaclasica menite sa bucure deopotriva locuitorii Bucurestiului dar și turiștii. Concertele ce au loc inperioada 17 – 24 septembrie in Piața George Enescu, cu acces gratuit, dau ocazia oricarui iubitor…

- Ei bine, de la varf trebuie pornit acest demers. Pana nu transformam EDUCAȚIA in primul obiectiv al unui proiect serios pentru națiune, sa nu ne mai mire ca Romania nu mai are nicio universitate in Top 1000 in clasamentul internațional. Singura instituție de invațamant superior care a fost prezenta…

- Casele imense ale romilor din Romania au devenit subiect de discuție pe TikTok, dupa ce o vloggerița din Spania a filmat palatele și a ridicat o dilema interesanta: cat de bogate sunt, de fapt, familiile care locuiesc in ele.