Imaginile cu Papa Francisc imbracat intr-o pufoaica alba de firma sau cele in care Donald Trump este alergat pe strada de polițiști și arestat intr-un final au invadat internetul in ultimele zile. Deși par reale, sunt create de inteligența artificiala. Un motiv sa avem și mai puțina incredere in rețelele sociale, spun specialiștii, pentru ca nu mai reușim sa facem diferența dintre fake și realitate.