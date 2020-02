Stiri pe aceeasi tema

- PSD a transmis, luni, ca, pentru liberali, un nivel de trai decent pentru romani inseamna ca “platim pensii si salarii umflate unor oameni care nu le merita”. ”Cine merita in viziunea liberala sa primeasca tot? Doar clientela politica?”, a transmis PSD.

- Sigur nu stiai! Ai litera M in palma? Vezi ce inseamna asta pentru tine. Mulți oameni o dețin Liniile din palma umana pot forma diferite cifre sau litere pe care anumite persoane le pot interpreta. Un semn important este litera M, care are o semnificatie aparte, deosebit de importanta. Iata ce spune…

- Ministrul Finantelor a vorbit, marti seara, la Realitatea Plus, despre faptul ca Legea pensiilor va fi pusa in aplicare exact asa cum este, in 2020, banii fiind prevazuti in buget.Citu a precizat, insa, ca va continua discutia despre pensiile speciale si spera in rezolvarea acestei probleme…

- Gabriala Firea a vorbit, la Romania TV, despre posibilitatea ca partidele de stanga sa se reuneasca."Dreapta la guvernare inseamna austeritate, plafonari, taieri. Eu am fost neplacut surprinsa sa vad ca s-au gasit bani la fondul de rezerva pentru plata unei datorii la o firma privata. Pentru…

- Ce este adevarat si ce e propaganda occidentala in privinta Iranului? Adevar sau provocare: iata intrebarea la care incearca sa raspunda vloggerii aradeni Adrian si Alecsandra Moldovan.

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu și-a impartașit la Digi24 cateva ganduri legate de 1 Decembrie, Ziua Naționala a Romaniei, cand se sarbatorește Marea Unire, și a ținut sa faca o distincție intre ce inseamna „unirea tuturor romanilor” la nivel statal și ce inseamna la nivel individual.„Eu…

- Doua persoane, sot si sotie, au ramas cu masina in mijlocul raului Targului, in Campulung. Soferul incerca sa scurteze drumul, mergand cu autovehiculul de teren direct prin apa. The post Daca ai mașina de teren nu inseamna ca poți conduce oricum. Ce au pațit doi oameni care au vrut s-o ia pe „scurtatura”,…