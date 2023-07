Stiri pe aceeasi tema

- Dupa șase ani de facultate, Celia Novo a absolvit, iar Bogdan i-a fost alaturi, ca de obicei. In episodul din aceasta seara, tanara a povestit cum s-a pregatit pentru eveniment important, dar și ce a facut soțul ei, inainte cu cateva ore de festivitatea de absolvire.

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Mr. CONSTANTIN ENE” al Județului Bacau recruteaza candidați, in vederea participarii la concursul de admitere la Facultatea de Pompieri, din cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” sesiunea 2023. Pentru anul de invațamant 2023-2024, Inspectoratului…

- ISU Maramures anunta recrutarea candidaților pentru participarea la concursul de admitere organizat in anul 2023 la Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” pentru locurile alocate Inspectoratului General pentru Situații de Urgența. Pentru anul de invațamant 2023 – 2024, locurile aprobate Inspectoratului…

- ADMITERE pompieri 2023: ISU Alba recruteaza candidați pentru concursul de admitere la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” ADMITERE pompieri 2023: ISU Alba recruteaza candidați pentru concursul de admitere la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” Au inceput inscrierile pentru Facultatea de…

- Delia Domșa s-a nascut la Zalau, a intrat cu 10 la Facultatea de Medicina Dentara, specializarea Tehnica dentara, in cadrul Universitații de Medicina și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca și a absolvit ca șefa de promoție. Tanara a fost felicitata de oficialii Universitații printr-un mesaj prezentat…

- Discursul lui Paul Iacob in calitate de șef de promoție al Facultatii de Drept din cadrul Universitatii „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca Da, Paul Iacob a fost elev al Colegiului Național Silvania Zalau, a luat examenul de Bacalaureat cu media 10, la Facultatea de Drept a intrat primul, a fost ales senator…

- Astazi, 19 mai 2023, in cadrul Ședinței festive a Consiliului Local, organizata la Filarmonica Pitești cu ocazia implinirii a 635 de ani de la prima atestare documentara a orașului, i-a fost acordat titlul de ,,Cetațean de onoare” domnului Ilariu Isac, inițiatorul manifestarii dendro-floricole ,,Simfonia…

- O serie de intalniri artistice creative este organizata in perioada 26 – 28 aprilie de Facultatea de Arte a Universitatii Ovidius din Constanta (UOC) și Departamentul de Pedagogia Artei din cadrul UNArte București, in parteneriat cu Muzeul de Arta Constanța, in cadrul proiectului „Redescoperind Muzeul…