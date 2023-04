Stiri pe aceeasi tema

- Pentru anul școlar 2023-2024, școlile de poliție, jandarmi și pompieri vor avea un numar de locuri dublu fața de anul trecut. La admiterea din 2023, vor fi scoase la concurs 5.760 de locuri, potrivit Ministerului Educației. Lista școlilor postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne: Scoala de Agenti…

- Noi elevi in ptsctica la Școala de agenți de poliția din Campina Incepand de astazi și pana in luna aprilie o noua serie de elevi ai Scolii de Agenti de Politie „Vasile Lascar” din Campina va efectua stagiul de practica in cadrul unitații din Pitești. Cei 158 de elevi s-au prezentat, astazi, entuziaști,…

- Zi de mare sarbatoare la Școala de Agenți de Poliție ”Vasile Lascar” Campina și de mare insemnatate pentru cei 1.338 elevi, care au depus vineri, 24 februarie, juramantul de credința.

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, chestor general Bogdan Despescu, a fost prezent vineri, 24 februarie, la festivitate de depunere a juramantului la Școala de Agenți de Poliție ”Vasile Lascar” Campina, noteaza umpmv.eu .”Jur credința patriei mele, Romania! Jur sa-mi apar țara, chiar…

- Un angajat al Școlii de Agenți de Poliție „Vasile Lascar” de la Campina, care a candidat pentru obținerea unui post de profesor la catedra de Drept și a primit nota 1 dupa ce s-a considerat ca a copiat de la o colega, a dat instituția in judecata. Barbatul susține ca masura de anulare a examenului nu…

- In urma cu o luna s-a iscat din senin un scandal monstru la Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascar” din Campina, dupa ce un polițist a fost acuzat de faptul ca a copiat in timpul unui examen pentru obținerea catedrei de Pregatire Juridica și Criminalistica din cadrul unitații de invațamant. Acesta…

- La finalul anului trecut conducerea Scolii de Politie din Campina a scos la concurs un post de profesor, iar la examen s-a inscris și un instructor de tragere care luat examenul, insa nota mare le-a ridicat suspiciuni profesorilor care s-au uitat pe camere și au vazut ca acesta a copiat. Intr-o reacție…

- Un cadru didactic al Școlii de Poliție de la Campina a fost prins in timp ce copia la examenul pentru obținerea unui post de profesor de pregatire juridica și criminalistica. In același timp, dascalul ar fi fost acuzat, de mai multe eleve, ca le-ar fi harțuit.Conducerea Școlii de Agenți de Poliție „Vasile…