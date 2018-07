Stiri pe aceeasi tema

- La plecarea din Rusia, dupa faza grupelor, jucatorii lui Joachim Low au admis cu toții ca n-au mai fost un grup unit, ca-n 2014, cand triumfasera in Brazilia. Dar nimeni n-a vrut sa intre in detalii. A facut-o Kicker Sportmagazin, care a dezvaluit deunazi principalul motiv pentru care mașinaria germana…

- Didier Deschamps, 49 de ani, selecționerul Franței, a tras concluziile dupa victoria simpla cu Uruguay din sferturile de finala ale Campionatului Mondial. Antrenorulul a gasit insa și un motiv de ingrijoarare: lipsa de experiența. ...

- Veste buna pentru Romania. Capitanul Aleksandar Kolarov si mijlocasul Nemanja Matic cocheteaza cu gandul retragerii de la nationala de fotbal Serbiei, dupa esecul cu Brazilia de miercuri (0-2), sinonim cu eliminarea de la Cupa Mondiala din Rusia, relateaza Reuters. Serbia este una din adversarele tricolorilor…

- SAP a lansat doua noi caracteristici ale soluției SAP Sports One pentru a ajuta naționala de fotbal a Germaniei sa joace la cel mai inalt nivel in cadrul Campionatului Mondial de Fotbal din Rusia. SAP și Asociația Germana de Fotbal (DFB) au introdus video cockpit și player dashboard pentru a raspunde…

- Legendarul Mario Kempes, omul care a scris istorie pentru nationala "pumelor" la Mondialul din 1978, a vorbit in termeni duri despre prestatia echipei de acum. Argentina e aproape de a parasi CM 2018. "Mi-a picat foarte rau infrangerea asta. Dar ma asteptam. Am vazut cum functioneaza nationala,…

- BANDAI NAMCO Entertainment Europe, unul dintre liderii industriei de jocuri video, a anunțat Twin MirrorÔ, un thriller psihologic, care marcheaza prima incursiune a publisher-ului în genul de jocuri de aventura bazate pe narațiune. Twin Mirror este planificat sa apara în 2019 pe…

- Cu peste 200 de milioane de jucatori pâna acum, seria Black Ops revine pe 12 octombrie, odata cu lansarea Call of Duty: Black Ops 4. Cu un mod multiplayer bazat pe o abordare mult mai tactica și oferind jucatorilor mai multe opțiuni, cu trei povești Zombies diferite și cu Blackout, un mod…

- Una dintre bataliile lunilor mai-iunie va fi, fara indoiala, cea legata de modificarea Constituției, la inițiativa celor 3 milioane de persoane care au semnat proiectul Coaliției pentru Familie. E un domeniu foarte sensibil și fiecare nuanța este importanta.