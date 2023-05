Stiri pe aceeasi tema

- Revolta la CFR! Angajații amenința ca ies in strada și intra in greva generala: „Protestam pentru soluționarea revendicarilor”. Condițiile grele de munca și bugetul mai mic fața de anul trecut in determina pe angajații CFR sa iasa strada. Aceștia au anunțat ca vor protesta in fața Ministerului Transporturilor…

- Mai mulți medici au organizat un protest spontan la Ambulanța Brașov. Aceștia s-au adunat in biroul directorului, iar conducerea a chemat poliția. Protestul spontan vine in contextul in care medicii susțin ca stau 3-4 persoane intr-o camera de 4 metri patrați.Mai mult, aceștia susțin ca exista camere…

- Angajati ai Autoritatii Vamale Romane (AVR), membrii Sindicatului National al Politistilor si Functionarilor 'Meridian', avertizeaza ca vor demara actiuni de protest daca nemultumirile lor legate de conditiile de munca si de neacordarea drepturilor salariale nu vor fi rezolvate.