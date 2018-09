Stiri pe aceeasi tema

- Vaticanul a deschis o ancheta in urma unor suspiciuni de frauda la Corul Capelei Sixtine, o institutie papala renumita fondata cu mai mult de 500 de ani in urma, informeaza dpa joi. Intr-o declaratie difuzata miercuri seara, Vaticanul a anuntat ca papa Francisc a autorizat "o ancheta privind aspectele…

- Mai mulți timișoreni care locuiesc in zona Pieței Crucii sunt revoltați de faptul ca in cartierul lor, in care majoritatea locuințelor sunt case formate din parter și un etaj, ar putea aparea un bloc. Este vorba de un imobil format din parter, trei etaje, plus mansarda. La parter ar urma sa fie realizate…

- Dupa infrangerea cu Sepsi, scor 0-1, Craiova lui Devis Mangia a ajuns la 3 meciuri consecutive fara gol marcat in actualul sezon. Italianul nu și-a pierdut inca rabdarea. U Craiova nu a marcat niciun gol in cele 3 meciuri din acest sezon. A pierdut Supercupa Romaniei contra celor de la CFR Cluj, scor…

- Pe DN2 se circula pe o banda și jumatate pe sens: O banda completa, plus porțiunea de acostament. Autoturismele merg la mica distanța unul de celalalt creandu-se astfel o situație periculoasa, iar de aici rezulta accidentele foarte grave pe care le vedem aproape zilnic. Ionuț Ciurea, directorul…