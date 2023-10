Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat astazi ca pentru prima oara in istoria Romaniei s-a creat un echilibru intre cheltuieli si investitii, iar in acest moment tara noastra are un deficit de 56 de miliarde de lei si cheltuieli pe investitii de 57 de miliarde de lei. Seful Executivului a efectuat luni,…

- Premierul Marcel Ciolacu, vicepremierul Marian Neacșu și ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu au verificat luni, 30 octombrie, stadiul lucrarilor de la Tunelul ”Daniela” de la Momaia, Tigveni, primul tunel de pe traseul autostrazii Pitești—Sibiu. Este pentru prima oara cand in Romania se face o…

- Verificata a fost secțiunea 4 dintre Tigveni și Curtea de Argeș, pe care autoritațile spera sa putem circula mai devreme de 2027. Peste jumatate dintre lucrarile de pe acest segment sunt deja terminate, deși au existat intarzieri mai bine de 2 ani.

- Luni, 30 octombrie, incepand cu ora 8,40, prim ministrul Marcel Ciolacu va intreprinde o vizita la șantierul obiectivului de investiții Autostrada Sibiu-Pitești, Secțiunea 4 (Tigveni – Curtea de Argeș), alaturi de vicepremierul Marian Neacșu și ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu;…

- Anca Alexandrescu face o paralela intre vizitele de lucru ale dictatorului Nicolae Ceaușescu și cea a ministrului Transporturilor, cu mențiunea ca cel din urma nu a fost primit cu urale. „Mai rau ca pe vremea lui Ceaușescu, Grindeanu a venit in vizita de lucru cu elicopterul. Mai mult, este aparatul…

