- Polițiștii din Australia investigheaza daca o alta persoana ar fi putut fi implicata in rapirea lui Cleo Smith, fetița in varsta de patru ani, care a fost salvata din casa unui barbat saptamana trecuta, scrie BBC. Ea a fost gasita dupa 18 zile de la dispariția din cortul familiei, dintr-un camping.

- Barbatul pe care poliția din Australia l-a audiat in legatura cu dispariția lui Cleo Smith, a fost acuzat de rapirea fetiței de 4 ani și a fost arestat. Acesta avea in casa o camera plina cu papuși, pe care le plimba cu mașina și le poza, a scris, joi, The Sydney Morning Herald. Terence Darrell Kelly,…

- O fetița in varsta de patru ani, din Australia de Vest, a fost gasita, miercuri, la peste doua saptamani de la dispariție, incuiata intr-o casa din apropierea orașului Carnarvon. Fetița, pe nume Cleo Smith se afla cu familia intr-un camping, la nord de Perth, capitala statului Australia de Vest, atunci…

- O fetița de doi ani a cazut de la etajul unui bloc din orașul Mioveni, direct pe ciment. Copilul are numeroase traumatisme și a fost transportat la spital. Medicii chemați la fața locului au constat ca victima are multiple traumatisme și este semiconștienta. Polițiștii urmeaza sa stabileasca cum s-a…

- Polițiștii și procurorii au deschis, vineri, un dosar penal pentru ucidere din culpa, dupa ce doua femei, de 76 și 55 de ani, ambele din orașul Rovinari, internate in secția ATI a Spitalului Targu-Carbunești, au murit. Anchetatorii iau in calcul și varianta potrivit careia instalația de oxigen nu ar…

- Polițiștii au tras mai multe focuri de arma pentru a opri un autoturism al carui sofer nu se conformase semnalului agentilor. Unul dintre pasageri a fost impuscat, fiind internat in spital. Politia Cluj face cercetari pentru vatamare corporala din culpa si conducere fara permis, dar verifica si modul…

- Sofia, copila care a murit zilele trecute la Iași dupa ce a fost lasata nesupravegheata in cada plina cu apa de catre mama ei, a trait un chin inimaginabil alaturi de cea care i-a dat viața. Polițiștii au descoperit in telefonul mamei o filmare in care fetița era introdusa in mașina de spalat aflata…

- Politistii de Frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita efectueaza cercetari in privinta unei femei, in varsta de 37 de ani, care s-a prezentat, marți, pentru a iesi din tara, ca cetațeana a Republicii Moldova, la Punctul de Trecere a Frontierei Albita Iași, fiind pasagera intr-un…