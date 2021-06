O nouă peșteră disponibilă pentru turiști, la Polovragi O noua peștera a fost deschisa pentru vizitare in comuna gorjeana Polovragi. Localitatea are statutul de stațiune turistica de interes local, iar autoritațile incearca sa identifice noi obiective de vizitare pentru turiști. Cea de-a doua pestera, care e disponibila de cateva zile, este Peștera Sabareanu, dupa numele fotului stareț al Manastirii Polovragi care a locuit mai mulți ani in zona respectiva. La festivitatea de punere in valoare a obiectivului turistic au participat autoritațile locale, maicuțele, localnici, precum și turiști care au fost curioși sa parcurga poteca de deasupra Peșterii… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

