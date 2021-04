O nouă perlă a lui Turcan Aseara, la RTV, am auzit o noua perla a dnei Turcan (din categoria „nu știu cați ani am” sau „sa nu ne culcam sanatoși și sa ne trezim, Doamne ferește, morți”) – cica pensiile nu s-au putut mari cu 40% pentru ca autoritațile, saracele, s-au impiedicat de dosarele cu șina. Am spus – și sper sa se fi auzit, chiar daca m-a intrerupt profesionist breichinniuzul – ca afirmația este o palma cinica pe obrazul pensionarilor, parinții și bunicii noștri. Daca lipsa digitalizarii a fost motivul refuzului de a majora pensia cu 40%, de ce neo-fasciștii și neo-marxiștii de la guvernare și-au dat mana cu Iohannis… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

