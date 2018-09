Stiri pe aceeasi tema

- Petrolul poate face un salt important spre locurile fruntase, in cazul unui succes in „restanta” cu Chindia Targoviste, ambele echipe, vecine de clasament acum, cu cate 10 puncte, avand nevoie „ca de aer” de toate punctele puse in joc. Meciul programat pe arena „Ilie Oana”, de la orele 19.30, a fost…

- Liga a II-a, etapa a 6-a: –vineri, 7 septembrie: Chindia Targoviște – CS Mioveni 0-2; –sambata, 8 septembrie – ora 11.00: Luceafarul Oradea – UTA Arad, Academica Clinceni – ACS Poli Timișoara, Metaloglobus București – Daco-Getica București, Sportul Snagov – ...

- Formatia CS Mioveni a invins, vineri, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Chindia Targoviste, in primul meci al etapei a sasea a Ligii a II-a, scrie news.ro.Golurile au fost marcate de Valentin Balint, in minutele 18 si 65, din penalti. Citește și: UEFA a sancționat FC Salzburg si…

- Echipa SSC Farul Constanta a suferit cea de-a treia infrangere consecutiva din actuala editie a Ligii a II-a la fotbal, cedand, cu scorul de 0-1 (0-0), partida cu Sportul Snagov, disputata ieri, in deplasare, in cadrul etapei a patra. In urma acestui esec, SSC Farul a coborat pe locul 16 (retrogradabil),…

- Formatia ASU Politehnica Timisoara a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Universitatea Cluj, in ultimul meci al etapei a patra a Ligii a II-a, scrie news.ro.Golul a fost marcat de Velici, in minutul 5. Citește și: Se pregatește cea mai mare tranzacție din istoria…

- Noua echipa a Luceafarului Oradea pornește la drum sambata pe Stadionul „Jiul” din Petroșani in compania nou promovatei ACS Energeticianul (fosta ACS Sirineasa), in ediția 2018/2019 a Ligii a II-a. Intr-un fotbal bihorean tot mai rarefiat, misiunea staff-ului tehnic format din Cristian…

- Astazi, de la ora 20.00, FC Petrolul 52 isi va prezenta lotul cu care va porni la drum in sezonul 2018-2019, cu ocazia unui meci amical pe care il va sustine, pe stadionul „Ilie Oana”, contra celor de la AFC “R” Bucuresti, echipa care se doreste urmasa a Rapidului. Pentru aceasta intalnire, biletele…

- Mai marii Federatiei au acceptat solicitarea scrisa a alb-rosilor de a disputa prima etapa in deplasare, astfel ca baietii pregatiti de Ionut Popa vor da o fuga la Bucuresti pentru disputa cu fosta prim-divizionara, Juventus, actualmente numita Daco-Getica. Primul adversar pe teren propriu va fi…