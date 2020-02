O nouă parcare supraterană. Iată unde o puteți găsi! Valoarea totala a investiției este estimata la suma de 10.604.120 lei, cu TVA, din care lucrarile de construcție și montaj reprezinta 8.856.840 lei, cu TVA. Durata estimata a investiției este de 12 luni. In total vor fi amenajate 255 de locuri de parcare, din care 21 la demisol, 42 la parter, 48 la etajul I, 48 la etajul II, 48 la etajul III și 48 pe terasa. Construcția va avea o inalțime maxima de 14,3 metri, regimul de inalțime fiind de D (1/2 Ac)+P+3E. Suprafața demisolului va fi de 722 metri patrați, in timp ce suprafața totala construita va fi de 1.246 metri patrați. Un proiect de hotarare… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Mihai Chirica a precizat intr-o conferinta de presa, ca valoarea totala a investitiei este estimata la suma de 10.604.120 lei, cu TVA, din care lucrarile de constructie si montaj reprezinta 8.856.840 lei, cu TVA. Durata estimata a investitiei este de 12 luni. In total vor fi amenajate 255 de…

- Primaria Capitalei vrea sa construiasca 600 de locuințe sociale, iar primul bloc va fi terminat in luna septembrie 2020, arata Compania Municipala Imobiliara București. Valoarea investiției pentru acest prim bloc este de 32,3 milioane de lei, fara TVA, adica 6,7 milioane de euro. Imobilul va avea 114…

- Municipalitatea reia licitația care vizeaza amenajarea unei parcari subterane in Piata Natiunii din fata Universitatii de Medicina si Farmacie „Gr. T. Popa”. Astfel, pe 28 februarie, de la ora 12.00, la Primarie va avea loc o noua procedura in acest sens. Data limita de depunere a ofertelor este 27…

- Un centru comercial cu o suprafata de peste 35.000 metri patrati va fi construit in municipiul Sfantu Gheorghe, lucrarile de constructie fiind demarate, a anuntat miercuri dezvoltatorul imobiliar. Proiectul sursei citate, acest prim mare centru comercial din judet va include un hypermarket, o galerie…

- În bugetul municipiului Cluj-Napoca pentru anul 2020 sunt prevazute sumele necesare pentru finalizarea a 4 parkinguri: Primaverii 8, Primaverii 20, Mogoșoaia 9 și Hașdeu. Potrivit unei postari pe facebook-ul primarului Emil Boc, stadiul la fiecare dintre cele 4 parking-uri este urmatorul: …

- Municipalitatea intenționeaza sa modernizeze stradela Sofia Nadejde. Procesul va include supralargirea arterei rutiere la patru benzi de circulație pe tronsonul pod Cicoarei – strada Cicoarei. Un proiect de hotarare care va viza achiziția serviciilor de proiectare pentru aceasta va figura pe ordinea…

- Constructia celor doua unitati de invatamant prescolar este finantata european prin Programul Operational Regional POR 2014 – 2020 – Axa 4.4, fiind proiecte incluse in Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana a Zonei Metropolitane Iasi 2015 – 2030. Gradinita cu program prelungit din cartierul Bucium…

- Consilierii locali baimareni au aprobat zilele trecute documentatia tehnico-economica in faza P.T pentru “Colegiul Economic Nicolae Titulescu – Reamenajare cladire sala de sport in sala multifunctionala”. “Se aproba Proiectul Tehnic actualizat in 2018 pentru Colegiul Economic NICOLAE TITULESCU din Municipiul…