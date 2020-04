Stiri pe aceeasi tema

Șeful ISU Hunedoara, col. Viorel Demean, depistat pozitiv cu virusul Covid-19. El a confirmat pentru Hunedoara Libera ca testul sau este pozitiv:

Biroul Politic Național al PNL a validat, la București, candidatura lui Nicolae Robu pentru funcția de primar al municipiului Timișoara.

Primul caz de coronavirus, confirmat in Romania. In aceasta seara, potrivit Digi24, a fost confirmat oficial in Romania primul pacient confirmat ca fiind infectat cu coronavirus. Este vorba despre o persoana care a intrat in contact cu italianul infectat cu coronavirus, in varsta de 71 de ani. La ora…

Scene de o violenta extrema! Pe data de 15 februarie, o localitate banateana a fost scena unui episod teribil, in care atat suspectul...

Administrația Naționala de meoeorologie a emis o avertizare nowcasting de vare vizeaza vestul țarii, inclusiv județul Timiș. Sunt afectate localitațile: Timișoara, Sannicolau Mare, Jimbolia, Deta, Variaș, Sacalaz, ....

O comuna de langa Timisoara va avea o sala de sport de toata frumusetea. In urma cu trei ani, Primaria...

Timisoara ocupa un onorant loc 3 in topul celor mai sigure orase din Romania, conform clasamentului intocmit de specialistii de la Numbeo.

Un accident in care au fost implicate trei mașini a avut loc intr-o intersecție de pe Calea Lipovei. La fața locului au ajuns pompierii, doua ambulanțe și poliția.