O nouă paradigmă în fotbal: Cluburi europene atrag atenția investitorilor Investitorii americani sunt incurajati de valoarea redusa inregistrata in prezent de cluburi de fotbal europene. Pandemia a afectat cluburile care au pierdut venituri din drepturile de televizare. In ultimele 18 luni au avut loc mai multe operatiuni de preluare de catre investitori americani a unor cluburi de fotbal europene precum ACF Fiorentina sau Toulouse FC. Investitorul american Kyle Krause a anunțat zilele trecute ca a ajuns la un acord pentru preluarea clubului italian de fotbal Parma, la doar cateva saptamani dupa ce un alt miliardar american, Dan Friedkin, a preluat echipa rivala Roma,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

