O nouă pandemie bate la ușă! Cea mai mare îngrijorare a cercetătorilor O noua pandemie bate la ușa. S-ar parea ca scenariul ”coronavirus” se va repeta, insa in cinci ani de zile. Cercetatorii se așteapta la orice și deja se gandesc la cum vor evolua lucrurile, dar și la ce tratamente vor fi necesare. Mai exact, oamenii de stiinta se pregatesc deja pentru o posibila viitoare pandemie de coronavirus care ar putea lovi in 2028, sugerand un ciclu de sapte ani, prefigurat din 2004 incoace. In acelasi timp, cercetatorii au descoperit o noua tinta pentru dezvoltarea de medicamente mai eficace pentru viitoarele si actualele coronavirusuri, noteaza news.ro. Este vorba despre… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vatra familiei a format nucleul orașelor antice grecești și al celor romane. Tot familia a stat la temelia marilor orașe antice din China și Orientul Mijlociu. In Romania anului 2023 avem localitați fara niciun copil de 0-4 ani, potrivit datelor Recensamantului. Sau zone in care in ciclul primar abia…

- Oamenii de știința au pus capat acestei controverse populare. Faimoasa intrebare daca oul sau gaina a fost prima care a aparut mai intai este o intrebare permanenta. De exemplu, oamenii de știința cred ca gaina a fost prima, observand ca primii stramoși ai pasarilor și reptilelor moderne au dat naștere…

- O investigatie The Times & Sunday Times, publicata azi, sustine ca cercetatorii chinezi din Wuhan au manipulat virusi mortali, proveniti de la lilieci, pentru a-i transforma in arme. Sunday Times a obtinut noi dovezi in acest sens, dupa ce a consultat sute de documente, inclusiv rapoarte confidentiale.…

- Posibilitatea ca virusul care declanseaza boala COVID-19 sa fi scapat dintr-un laborator nu ar trebui sa fie exclusa, a declarat un fost cercetator guvernamental de top din China, informeaza DPA, preluata de Agerpres. Opinia formulata de profesorul George Gao, virusolog si specialist in imunologie,…

- Purtatorul de cuvant principal adjunct al Departamentului de Stat al SUA, Vedant Patel, a numit luni (15 mai) intensificarea cooperarii Iranului cu Rusia „o amenințare și un pericol” pentru Ucraina, dar și pentru vecinii Rusiei și Iranului, precum și pentru„comunitatea internaționala in general”. „Miezul…

- Oamenii de stiinta au inceput deja sa se pregateasca pentru urmatoarea pandemie. Cercetatorii au identificat posibile surse de infectii in masa si cauta din timp solutii pentru a le contracara. SARS-CoV-2, care a facut aproape șapte milioane de victime, a scos la iveala vulnerabilitațile societații…

- Miliardarul chinez Jack Ma, 58 de ani, fondatorul gigantului tehnologic Alibaba, a acceptat, luni, 1 mai, un post de profesor-invitat la prestigioasa universitate din Tokyo, Japonia, a anuntat institutia, citata de Business Insider.Pe site-ul sau, Tokyo College, parte a Universitații din Tokyo, a precizat…