O nouă pagină de istorie rock! Celelalte Cuvinte la “Ca pe vremuri 2” Anul trecut pe vremea asta se pregatea inca o pagina de istorie rock, prin revenirea spectaculoasa pe aceeași scena a celor 3 trupe care ne-au vrajit și ne-au calauzit copilaria și adolescența: Compact, Iris și Holograf. Peste 5000 de oameni au ras, au plans și au cantat cu nostalgie și entuziasm hituri celebre ale trupelor lor favorite, generații intregi au simțit emoția regasirii starilor, dar și prietenilor din copilarie, mai ales ca spectacolul “Ca pe vremuri” a fost un bun prilej pentru reunirea rockerilor de altadata, deveniți intre timp adulți responsabili și cu copii adolescenți la randul… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

