Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi sefi din cadrul Politiei Locale Targu Jiu vor „retrograda" de luna viitoare. Este anuntul facut de primarul Marcel Romanescu. Edilul a explicat ca acestia nu vor pierde bani la salariu, ci vor fi mutati de la birou....

- Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta va modifica statul de functii al unitatii spitalicesti, in urma aprobarii in sedinta de Consiliu Local Municipal a proiectului de hotarare cu privire la acest aspect. Avand in vedere Legea nr. 95 din 2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile…

- Conducatorii Centrului de Copii și Juniori al Universitații Craiova au cam definitivat organigrama in privința antrenorilor cu care vor aborda noul sezon competițional. Altfel spus, managerul Silviu Bogdan și directorul tehnic Bruno Vienescu au stabilit antrenorii principali ai grupelor și ...

- Conducatorii Centrului de Copii și Juniori al Universitații Craiova au cam definitivat organigrama in privința antrenorilor cu care vor aborda noul sezon competițional. Altfel spus, managerul Silviu Bogdan și directorul tehnic Bruno Vienescu au stabilit antrenorii principali ai grupelor și ...

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Gorj va avea, de luna viitoare, o noua organigrama. Laurentiu Diaconescu, noul director al DGASPC Gorj, a anuntat ca noua organigrama va fi aprobata la finalul lunii iulie, in urmatoarea sedinta ...

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj va avea de luna viitoare o noua organigrama. Laurentiu Diaconescu, noul director al DGASPC Gorj, a anuntat ca noua organigrama va fi aprobata la finalul lunii iulie, in urmatoarea sedinta a Consiliului Judetean Gorj. Diaconescu a spus…

- Societatea lugojeana Salprest se afla intr-o situație dificila dupa ce a ramas fara activitatea de colectare a deșeurilor menajere de la populație. Consiliul Local Lugoj, care este acționarul unic al societații, a aprobat, in ședința de saptamana trecuta, noua organigrama și statul de funcții…

- Proiectul a fost aprobat cu 28 de voturi „pentru”, opt voturi „impotriva” si patru abtineri. El a fost introdus suplimentar pe ordinea de zi.„De vineri cand a fost trimisa convocarea pana astazi s-a facut toata documentatia necesara infiintarii acestei institutii. Deci se poate lucra eficient…