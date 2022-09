O nouã ordonantã pe Energie: familiile cu trei copii vor plãti un pret mai mic pentru 1 KWh PARLAMENT… Vesti bune pentru vasluienii cu consum mare de energie electrica. Senatul a decis ieri modificarea OUG 119/2022 privind plafonarea si compensarea preturilor la energie electrica. Printre modificarile aprobate se numara si aceea potrivit careia compensarea se va face la consumul curent de electricitate si nu la media pe anul 2021. De asemenea, familiile cu […] Articolul O noua ordonanta pe Energie: familiile cu trei copii vor plati un pret mai mic pentru 1 KWh apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat marti OUG 119/2022 privind plafonarea si compensarea preturilor la energie electrica, fiind largita lista celor care beneficiaza de pret plafonat pentru consumul realizat pana la 31 august 2023. Au fost inregistrate 84 de voturi „pentru” si 36 de abtineri. Potrivit ordonantei, pretul…

- Familiile cu trei copii, dar și lacașurile de cult și transportul in comun vor beneficia de plafonarea prețului la energie. Sunt cateva dintre numeroasele amendamente la Ordonanța 119 votate azi in plenul Senatului.

- Plenul Senatului a introdus, marți, o serie de prevederi noi in OUG 119/2022 privind plafonarea si compensarea preturilor la energie electrica, noua varianta a actului normativ fiind adoptata cu 84 de voturi "pentru" si 36 de abtineri. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Dupa ce zeci de mii de romani s-au trezit cu facturi uriașe la curent, statul roman a decis sa schimbe modul de calcul al facurilor la energia electrica. In context, OUG va fi modificata in Senat astfel incat compensarea sa se faca la consumul curent de electricitate si nu la media pe anul 2021. Printre…

- Statul roman vine cu vesti bune pentru romanii care au in intretinere cel putin trei copii care merg la scoala: vor beneficia de un pret mai mic la energia electrica, potrivit unui nou amendament adoptat la OUG pe energie. Aceste familii vor plati pentru un kilowatt 0,68 lei, adica tariful minim care…

- DIFERENTE… Guvernul a adoptat, zilele trecute, Ordonanta privind plafonarea si compensarea preturilor din energie, masurile fiind prelungite pana pe 31 august 2023. Potrivit variantei finale a OUG, plafonul pana la care Guvernul acorda compensari pentru energia electrica scade de la 300 kWh/luna, la…

- Dupa accidentul rutier grav de la Bordea in care un BMW a scapat de sub control și s-a transformat intr-un morman de fiare contorsionate, o familie intreaga sufera și plange. Una dintre victimele accidentului, Ionuț Varga, a murit, in timp ce prietenul sau a fost externat, iar șoferul a scapat cu rani…

- Informații noi importante pentru toți locuitorii Romniei! Facturile la lumina si gaze vor fi modificate, din nou, in condițiile in care Guvernul a emis o noua Ordonanța de Urgența. Prin aceasta ordonanța, facturile pe care le vor primi romanii in perioada care urmeaza vor suferi modificari.