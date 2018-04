Stiri pe aceeasi tema

- Efectuarea unei noi operatiuni militare in Siria este posibila daca regimul de la Damasc incalca din nou ”linia rosie”, a declarat ministrul de Externe al Frantei, Jean-Yves Le Drian, intr-un interviu acordat pentru postul BFMTV. Continuarea pe ZFCorporate …

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat, sambata, ca Guvernul de la Berlin sustine atacurile lansate de SUA, Marea Britanie si Franta impotriva regimului de la Damasc efectuate ca reactie la atacul chimic din orasul Duma, relateaza Deutsche Welle.

- Ministrul de Externe al Frantei, Jean-Yves Le Drian, a declarat, joi, ca Europa trebuie sa adopte un raspuns ferm la decizia presedintelui american Donald Trump de a impune tarife suplimentare la importurile de otel si aluminiu, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Iranul si-a triplat productia de rachete balistice, a anuntat, miercuri, Amir Ali Hajizadeh, general al Garzilor Revolutionare din Iran, adaugand ca programul balistic al Teheranului va continua sa se dezvolte, a relatat agentia Fars, citata de site-ul agentiei de presa Reuters. ”In trecut…

- Un oficial iranian de rang inalt a declarat miercurea aceasta ca prezența militara iraniana in Siria este una legitima și este bazata pe invitația autoritaților de la Damasc. Acesta a cerut ca forțelor americane sa paraseasca imediat aceasta țara.

- Consiliul de Securitate s-a reunit joi fara sa ajunga la vreun rezultat concret in privinta unui armistitiu umanitar in Siria unde situatia in zone ca Ghouta Orientala, in apropiere de Damasc, este critica, au afirmat mai multi diplomati, scrie AFP. Fete inchise, sumbre... Mai multi ambasadori din cele…

- Ministrul afacerilor externe al Frantei, Jean-Yves Le Drian, a declarat miercuri ca totul indica faptul ca autoritatile siriene intreprind "in acest moment atacuri cu clor" in Siria, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.

