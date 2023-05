O nouă ofertă pentru sindicaliștii din educație Guvernul a anunțat in urma cu puțin timp ca va adopta, maine, prin Ordonanța de Urgența, creșterea salariilor din educație cu 1000 lei brut lunar. Suma reprezinta pentru personalul didactic un avans din creșterea pe viitoarea grila, care se va regasi in noua lege de salarizare, aplicabila de la 1 ianuarie 2024. Pentru personalul nedidactic […] Articolul O noua oferta pentru sindicaliștii din... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

